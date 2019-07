Danilo sabia da proposta do Mónaco. E queria sair

Se dependesse apenas de Danilo, o jogador do FC Porto mudava-se este verão para o Monaco. Segundo o “Record” esta quarta-feira, o médio dos azuis e brancos teve conhecimento prévio do interesse da equipa de Leonardo Jardim antes desta fazer a proposta de 30 milhões de euros aos dragões. Mais: foi próprio agente do jogador a entregar a oferta à SAD portista.



Esta situação invulgar não caiu bem dentro do FC Porto, já que a oferta do Monaco foi formalizada apenas uma semana após o caso que envolveu o jogador e Sérgio Conceição.



“A administração do FC Porto, com Pinto da Costa à cabeça, traçou uma ligação imediata entre o que se tinha passado na semana anterior e a entrada em cena do Monaco”, escreve o desportivo.



Apesar de tudo, o FC Porto não quer abdicar de Danilo Pereira esta temporada mesmo que algum clube se disponibilize a pagar a sua cláusula de rescisão.



Danilo Pereira, 27 anos, tem contrato com o FC Porto até 2022 e uma cláusula de 60 milhões de euros.