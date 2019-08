Do outro lado do oceano confirmam: Mateus Uribe é do FC Porto

Só falta que Mateus Uribe chegue a acordo com o FC Porto, o que, presumivelmente, já terá acontecido. De resto, o Club América diz que "já chegou a acordo" com os portistas para a transferência do médio colombiano.

O clube mexicano anunciou, este domingo, que o negócio da venda de Uribe está concluído e que faltará apenas que o jogador assine o contrato com o FC Porto.