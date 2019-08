Pinto da Costa: "Outros que também estão interessados em guarda-redes só arranjam aleijados"

Jorge Nuno Pinto da Costa foi sexta-feira homenageado pelas Casas do FC Porto do Minho, em Esposende, e no discurso aos sócios e simpatizantes foi igual a si próprio, distribuindo críticas ao Benfica, utilizando, para isso, a contratação falhada de Mattia Perin.

"Num jornal foi-me atribuído um duque porque o FC Porto não arranjava guarda-redes, mas o meu treinador só quis um de dois, os outros foram vendidos pela comunicação social. Veio um dos dois que ele pediu. Outros que também estão interessados em guarda-redes só arranjam aleijados. Mas a esses nunca lhes foi atribuído um duque", atirou o presidente do FC Porto.

Pinto da Costa deixou também reparos a todos aqueles que, diz, não querem o sucesso do FC Porto.

"Estamos unidos e sentimos orgulho em sermos do FC Porto. Quem liga as televisões e vê alguns debates, teoricamente de desporto ou de futebol, sente, nas palavras de muitos, o ódio pelo FC Porto. Sente a vontade que o FC Porto não vença. São incapazes de dar o mérito a quem é azul e branco. Mas por isso é que somos os maiores, porque somos melhores, porque somos muitos e porque amamos o FC Porto", disse, sublinhando que "muitos fazem tudo para que o Benfica ganhe, porque é o negócio deles".

O discurso, numa cerimónia que juntou todas as casas do clube na região do Minho, teve até um recado para a classe política nacional: "Pode ser que um dia os responsáveis deste país meditem. Todas as casas do FC Porto uniram-se para mostrar ao país como pode ser bonita e profícua a regionalização em Portugal".