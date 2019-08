Este foi o melhor jogo de sempre do FCP na casa do Benfica? Sérgio Conceição tem algo a dizer sobre isso

Pergunta 1: como é que Sérgio Conceição viu o jogo?

"Trata-se de um jogo sempre complicado na casa de um rival histórico para nós, sabíamos disso, a nossa semana de trabalho foi muito positiva, tivemos indicadores fantásticos, entrámos bem, de forma agressiva no bom sentido, a pressionar na primeira fase de construção e a bloquear o jogo interior do Benfica, com o nosso duplo pivot fantástico que não permitiu que o Benfica chegasse à baliza. Se a nossa definição fosse diferente, o resultado seria outro. Isto não quer dizer que nós agora somos fortíssimos e o Benfica não."

Pergunta dois: era a resposta que a equipa tinha de dar após Barcelos e a Liga dos Campeões?

"O primeiro jogo de Barcelos foi depois do da Rússia, podíamos ter feito muito mais. Não quero entrar nas desculpas naquilo que são vários elementos novos no nosso plantel. Não correu bem com o Gil Vicente, os primeiros 45 minutos contra o Krasnodar foram medíocres, na segunda parte já foi a equipa que eu quero, contra o Setúbal foi bom e este contra o Benfica foi o melhor da época. Foi talvez o melhor jogo do FCP em casa do Benfica."

Pergunta 3: que campeonato vamos ter?

"Vai ser um campeonato difícil, isto é o começo, o Braga colou-se, o Guimarães está bem, estes três pontos não decidiam nada - disse-o antes do jogo - e agora temos de ganhar ao Vitória no próximo fim de semana e assim sucessivamente."