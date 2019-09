Sérgio Conceição: "Não foram 25 minutos finais espectaculares, mas somos justos vencedores"

Vitória difícil mas justa

"Jogar aqui é sempre complicado. Entrámos muito bem e na 1.ª parte o Rio Ave praticamente não chegou à nossa baliza e nós tivemos ocasiões. Depois o Rio Ave mudou a estrutura, com dois avançados e uma linha de três atrás, com muita largura. Mas apesar da posse, eles não tiveram ocasiões. Estivemos sempre muito atentos e esta noite foi uma demonstração de grande consistência. Não foram 25 minutos finais espectaculares, mas as duas melhores ocasiões são nossas. O Rio Ave complicou-nos a vida, porque um 1-0 é um resultado incerto, mas somos justos vencedores"

Nakajima

“Quis dar essa capacidade no jogo interior, ter gente no corredor central para acelerar. Depois da prestação que teve na quinta-feira passada, achei que seria útil”