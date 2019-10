Zé Luís regressa à seleção de Cabo Verde dois anos depois

O avançado do FC Porto Zé Luís, um dos melhores marcadores da I Liga portuguesa, a par de Pizzi, foi hoje convocado para os jogos particulares da seleção cabo-verdiana de futebol, em outubro, dois anos depois da última chamada.

O ponta de lança que os ‘dragões’ contrataram aos russos do Spartak Moscovo, autor de seis golos no campeonato luso, é um dos 26 convocados do selecionador de Cabo Verde, o português Rui Águas, para os ‘amigáveis’ em Marselha, frente ao Togo, em 10 de outubro, e a um adversário a designar, três dias mais tarde.

Zé Luís, de 28 anos, marcou dois golos em 17 presenças nos ‘tubarões azuis’, a última das quais em 11 de junho de 2017, na derrota caseira frente ao Uganda, por 1-0, na qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2019 (CAN2019).

O extremo Hildeberto, do Vitória de Setúbal, e o defesa Romário Carvalho, do 1.º de Dezembro, são dois dos cinco estreantes numa lista de convocados que integra outros três jogadores que alinham em Portugal e que são, além de Zé Luís, Kelvin Medina (Académico de Viseu), Mário Évora (Recreativo de Águeda).

A seleção cabo-verdiana vai concentrar-se no próximo domingo, em Fos Sur Mer, em Marselha.