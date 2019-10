Sérgio Conceição: "Quero que os meus jogadores saibam que há uma baliza para atacar, mas que também há uma para defender"

Sobre o antigo colega Jaap Stam

“Não era uma pessoa muito expansiva, mas com carácter. Não passámos muito tempo juntos, foram só seis meses, mas o tempo que estive com o Stam deram para provar que era uma excelente pessoa. Como treinador aquilo que vejo é que o Feyenoord é uma equipa que tem muito que ver com o historial do futebol holandês, em que se marcam muitos golos. Mas sei que nem sempre as equipas holandesas têm o mesmo comportamento nas competições internas e na Europa e estamos preparados para isso. Pelo que conheço do Stam, acho que pode mudar um bocadinho a postura”

Quem será o lateral-direito

“Em termos de grupo todos sabem aquilo que fazem. Toda a gente conhece os colegas porque só assim os jogos são decididos nos detalhes. Independentemente de quem jogar a lateral direito, esse jogador vai dar uma resposta tanto como bola como sem bola”

FC Porto favorito?

“Em termos teóricos, somos uma equipa que tem um historial diferente, mas na prática temos de o provar em campo, temos de correr. Sobre o que o Stam diz de mim enquanto jogador e treinador, eu lembro que também cheguei a jogar como lateral direito e tanto atacava como defendia. Eu quero que os meus jogadores saibam que há uma baliza para atacar mas que também há uma para defender”

Regresso ao estádio dos 3-0 à Alemanha

“Cada jogo que faço com o FC Porto é especial. É sempre um orgulho representar o FC Porto. Voltando a 2000, tento relativizar um bocado essa situação e focar-me no jogo. É um momento que fará de certeza parte dos mais bonitos da minha carreira, mas estou focado no jogo e não penso minimamente nisso”

Supertaça Europeia no Dragão

“Eu sei desse facto, sei que será no nosso estádio mas não falei com os jogadores sobre isso. Falamos diariamente sobre o trabalho que fazemos, temos tanto trabalho no dia a dia que nos focamos etapa a etapa”