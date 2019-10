“Vejo jogos da II Liga, Campeonato de Portugal e distritais. Sei o que valem o Coimbrões e o Alverca”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, pediu hoje respeito pelo Coimbrões, que alinha no terceiro escalão, para que "não aconteçam surpresas" no jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

O treinador dos ‘dragões' admitiu, em conferência de imprensa, que "agora já não há jogos fáceis", mas sublinhou a vontade de vencer do FC Porto.

"Há 20 anos havia esse tipo de discrepâncias, agora não. Nós temos de entrar respeitando o adversário, mas com vontade de o vencer. O conhecimento das individualidades do adversário é o primeiro passo a ter para evitar qualquer tipo de surpresas. Para ganhar um jogo é preciso ter todos os níveis de jogo no máximo. Hoje, os jogadores dos escalões inferiores têm mais qualidade do que tinham há 20 anos", referiu o técnico.

Sérgio Conceição abordou ainda os desafios para esta prova, cujo troféu que sempre lhe escapou enquanto treinador e deixou bem claro quais os objetivos: "Fazer melhor do que há dois anos e no ano passado, ou seja, chegar à final e ganhar".

O treinador comentou a eliminação do Sporting, detentor do título, pelo Alverca, também do Campeonato de Portugal, e não se mostrou surpreendido, referindo a qualidade que este tipo de equipas podem apresentar.

"Vejo habitualmente jogos da II Liga, Campeonato de Portugal e distritais. Sei o que vale o Coimbrões, o Alverca, entre outras equipas. Aprende-se muito a ver jogadores dos escalões inferiores, muitos deles formados em clubes de topo. Fala-se muitos dos erros cometidos pelo Sporting, mas esquecem-se de valorizar o trabalho de grande mérito feito pelo Alverca", assinalou.

Para este encontro, o FC Porto tem no departamento médico três atletas - Romário Baró, Marega e Corona -, mas Sérgio Conceição explicou a situação de cada jogador.

"Corona continua lesionado, Marega tem feito treino condicionado e amanhã [sábado] será difícil de estar no jogo. Baró já entrou no treino e pode integrar a convocatória", revelou.

O FC Porto, terceiro classificado da I Liga, joga no sábado, às 18:45 horas, no Estádio de Pedroso, com o Coimbrões, 10.º colocado da Série B do Campeonato de Portugal, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.