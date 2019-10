Whisky com pedra de gelo

Disse-me um dia certo entendido na matéria, ou pelo menos um autóctone desses países onde a bebida se produz e consome em barda, que o whisky se deve beber sem nada, tal como veio ao mundo, sem contaminações. Se a coisa for demasiado forte para o consumidor há, no entanto, uma cábulazita para atalhar caminho: molhar os dedos em água e sacudi-los para o copo. Parece que as pequenas gotas de água têm o condão de abrir as paletas de cheiros e sabores da bebida.

Mas nunca, em tempo algum, sob pena de sermos proibidos de entrar em certos países, colocar gelo no whisky.

É possível que o FC Porto não tenha recebido o memo dessa regra não escrita, mas tão ou mais importante que uma constituição. E deixou, portanto, que o Rangers colocasse uma pedra de gelo bem grande no seu whisky, permitindo um empate inesperado contra uns escoceses que, apesar de serem treinados por um dos melhores médios que o jogo já viu, têm fragilidades evidentes que os dragões podiam e deviam e tinham a obrigação de explorar e aproveitar.

Não o fizeram porque raramente o FC Porto foi uma equipa rápida e com destreza na hora de construir, questão que continua a afligir a equipa de Sérgio Conceição, num jogo fraco na 1.ª parte e mais interessante na 2.ª, com o Rangers a espevitar-se, a experimentar até algum ataque apoiado, depois de uns 45 minutos iniciais em que se limitou a conter uns dragões que tinham posse, é certo, mas não foram por aí além de perigosos.

Muito se remoeu na relva do Dragão na 1.ª parte, uma morrinha apenas interrompida a partir da meia-hora de jogo. Aos 33’, Zé Luís enviou uma bola ao poste e três minutos depois Luis Díaz fez o primeiro, num grande tiro de longe e cruzado, a entrar bem ao canto da baliza de McGregor.

Alan Harvey - SNS Group/Getty

O golo do FC Porto foi como que um shot de whisky em jejum para o Rangers, acordado para a vida com o brilho do golo do colombiano. Aos 40’, Morelos dava o primeiro sinal para uma noite em que daria muito trabalho a Pepe e Marcano: num canto, cabeceou ao ferro. Não demoraria muito a tornar a ameaça em algo concreto e quatro minutos depois, num contra-ataque rápido e simples, recebeu o perfeito cruzamento de Barisic, feito com conta, peso e medida para fugir ao corte de Marcano, e só precisou de encostar.

Na 2.ª parte o objetivo do FC Porto teria de ser apenas um: tornar a superioridade na posse de bola em golos, em algo prático, perante uma equipa com dificuldades sem bola - se o FC Porto não conseguiu ser eficiente nos primeiros 45 minutos, não foi por culpa do adversário, mas sim por culpa própria.

Acontece que quem entrou mais espevitado foi mesmo o Rangers, com mais bola, a ensaiar umas quantas jogadas organizadas que surpreenderam o FC Porto. Aos 53’, Morelos teve mais uma grande oportunidade, ao cabecear no meio de toda a defesa do FC Porto, a quem valeu Marchesín, com uma defesa fabulosa a um remate à queima-roupa.

Os contra-ataques do Rangers preocupavam e nem a entrada de Nakajima, numa fase inicial, deu mais qualidade ao jogo do FC Porto, sem fio de jogo que não terminasse num mau passe de Marega ou em bolas que teimaram em não chegar a Zé Luís.

Animou o jogo nos últimos 10 minutos, no último esforço dos dragões para irem à procura dos três pontos. Aos 81’, Soares atrapalhou-se com a bola em cima da linha de golo, num lance semi-insólito, e aos 86’ brilhou McGregor duas vezes: a primeira após remate em esforço de Soares e, na sequência, ainda salvou com o pé um remate de Uribe.

No final, a desilusão, uma oportunidade perdida num grupo em que as contas estão, e serão, muito apertadas e não há lugar para mais pedras de gelo em copos de whisky.