De cabeça em cabeça até ao empate final

Já diz o velho ditado que duas cabeças pensam melhor que uma. Ora se a lógica não foi algo que tenha propriamente imperado (assim como o tempo útil de jogo) nesta partida, cabeças houve para todos os gostos. Seja em choques perigosos ou em desvios caricatos para golos. Sim, foi assim que se fizeram os dois golos de um desafio pobre em futebol, com destaque para a segunda parte e que resultou num empate que pode atrasar o FC Porto na luta pelo primeiro lugar.

Após a exibição com nota artística frente ao Famalicão, Sérgio Conceição premiou o onze que iniciou esse jogo com a titularidade frente ao Marítimo. Manafá e Soares mantiveram os seus lugares enquanto Otávio continuava atrás do ponta-de-lança na esperança de promover e forçar os movimentos que tanto contribuíram para derrotar os nortenhos. E o início de jogo confirmou todas as indicações posicionais e princípios da nova arrumação tática. Menos a parte da nota artística.

Mérito para o Marítimo que teve uma entrada muito forte em campo. Sem uma vitória em quatro jogos para todas as competições, os madeirenses têm feito um início de época algo titubeante sob a nova liderança de Nuno Manta Santos e com alguma contestação entre os adeptos. Mas quem começasse a ver a partida sem saber não acharia por certo nada disto. Pressionantes, rigorosos e rápidos na saída para o ataque, os anfitriões não deixavam os dragões respirarem e foram recompensados com um golo logo aos 11 minutos.

Perante um corte incompleto vindo da cabeça de Danilo, Bambock não pediu licença a ninguém e desferiu um potente pontapé que, de novo com a colaboração da cabeça do médio do FC Porto, enganou Marchesin e entrou na baliza. O 1-0 penalizou a entrada pouco intensa dos dragões, que viam Marítimo a controlar as operações, sem oferecer grande resistência. Num sinal claro para dentro do relvado, Sérgio Conceição colocou de imediato três jogadores em aquecimento e ia pedindo mais movimento.

Aposta ofensiva

Se a equipa tinha deixado boas indicações no último jogo, elas tardaram em aparecer neste, mesmo com uma ameaça forte de Luis Díaz aos 19 minutos, após um remate dentro da grande área. Valeu a defesa atenta de Amir. Os dragões continuavam a revelar dificuldades no ataque e, mesmo quando conseguiam ganhar vantagem na desmarcação, a definição final nunca permitia o sucesso. Que o digam Soares com o seu passe demorado e Manafá com o seu cabeceamento 'improvisado' na mesma jogada, aos 29 minutos.

Mesmo sem demonstrar grande criatividade ofensiva, ou seja, situações de golo, o FC Porto ia-se instalando progressivamente no meio-campo adversário perante o recuar de linhas do Marítimo. A tendência desceu aos balneários e subiu para a segunda parte, com os dragões cada vez mais por cima do jogo. Uribe e Mbemba acabaram por dar lugar a Zé Luís e Nakajima após 15 minutos, com a aposta ofensiva a ter o resultado de colocar mais gente na frente mas sem forçar verdadeiramente a equipa da casa.

Com muitas paragens, jogadores no chão e o som constante do apito, a partida foi-se arrastando lentamente até ao final até que entre os muitos passes falhados e a falta de ideias, foi com a receita habitual da bola parada que chegou o golo do empate para os dragões aos 84 minutos. Só que o habitual acaba aqui. Lance estranho, a condizer com o resto do jogo, com Amir a falhar a saída ao canto de Alex Telles e Soares a cabecear, qual defesa, na direção contrária da baliza a. É quando surge a traseira da cabeça de Pepe, na qual a bola bate caprichosamente para ganhar a direção certa, na ótica dos azuis e brancos. Apenas o suficiente, pois um bocado menos de força e Grolli teria conseguido evitar o golo em cima da linha.

O FC Porto partia agora em busca do empate, mas apesar de ter estado próximo de garantir a vitória em duas ocasiões de cabeça por Soares, o jogo nunca saiu do pára-arranca. Com espaço para a situação insólita do guarda-redes da equipa à procura da vitória a 'queimar' tempo para trocar de chuteiras, enquanto apanhava um amarelo e levava Sérgio Conceição ao desespero. No final, empate nos Barreiros num jogo com muitas cabeças e pouca cabeça.