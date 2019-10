Em equipa que ganha não se mexe

Após a mudança tática e vitória convincente frente ao Famalicão no domingo, Sérgio Conceição segue uma das velhas máximas do futebol e mantém o mesmo onze. O 4-2-3-1 que também serviu a equipa com Otávio no meio deve manter-se no que se afigura como uma deslocação complicada.

Onze do FC Porto: Marchesín; Mbemba, Pepe, Marcano e Manafá; Uribe, Danilo e Otávio; Corona, Soares e Luis Díaz

Onze do Marítimo: Amir; Nanú, Bambock, Douglas Grolli e Fábio China; Edgar Costa, René Santos, Pedro Pelágio e Correa; Luciano Nequecaur e Daizen Maeda

