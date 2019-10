Sérgio Conceição

Não se aguentavam

"Faltou fazer golos nas oportunidades que tivemos. Tivemos oportunidades para ganhar por mais do que a diferença mínima. Jogo? Foi mais luta do que jogo. Depois querem que as equipas joguem bem e que proporcionem bons espectáculos. É inadmissível o estado do relvado: encharcado... os jogadores nem se aguentavam em pé."

Inexplicável

"Na Madeira está bom tempo há três ou quatro dias: 27 graus. É inexplicável. A forma como o adversário tentou de todas as formas levar um pontinho foi incrível: e o árbitro foi conivente. (...) Às vezes parece-me que querem ser mais papistas do que o papa."

Espetáculo pobre

"Foi um espectáculo muito pobre. Na primeira parte tivemos quatro oportunidades claras. O adversário fez o golo num remate que fez."

Cigarro na boca

"Precisamos dos adeptos connosco. Ninguém ganha um campeonato facilmente, com um cigarro na boca."

Nuno Manta Santos

Capacidade de superação

"O FC Porto é um adversário muito difícil de defrontar pela capacidade individual e coletiva. Agora, temos de dar mérito ao Marítimo pela forma como enfrentámos o jogo e pela capacidade de superação. Sabíamos que teríamos de aproveitar as poucas oportunidades que tivéssemos, sobretudo de bola parada. Fizemos um golo de bola parada e depois a equipa uniu-se e foi disciplinada. Conseguimos o empate e também sofremos um golo de bola parada."

Mais critério

"Sabíamos que o FC Porto ia empurrar-nos para trás, tentar muitos cruzamentos. Quando ganhávamos a bola, faltou-nos guardá-la melhor e ter mais algum critério. Mas há que dar mérito aos nossos jogadores: foram competentes e solidários."

Nossa fortaleza

"É um resultado positivo, apesar de estarmos na nossa casa. Gostávamos de fazer aqui a nossa fortaleza. Cá também não temos tido tantas vitórias como gostaríamos. Mas agora temos de pensar no próximo jogo e em ter a mesma abordagem e o mesmo compromisso."