Bruno Costa é a grande novidade no onze do FC Porto, que esta noite defronta o D. Aves no Dragão.

O FC Porto vai jogar com: Marchesín, Mbemba, Pepe, Marcano, Manafá, Danilo, Bruno Costa, Otávio, Tecatito, Soares e Luis Díaz.

Acompanhe aqui o FC Porto - D. Aves.