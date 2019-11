Sérgio Conceição e a noitada de quatro jogadores: "Só falo dos jogadores que estiveram aqui hoje. Não é o momento ideal"

A análise ao jogo

"Gostei da resposta. Os jogadores trabalharam muito. Este jogo é sempre difícil, o Boavista joga de forma direta. Este dérbi é histórico e o Boavista só tinha perdido em Setúbal. Fizemos um bom jogo, controlámos e podíamos ter matado o jogo mais cedo. Estávamos preparados para as saídas rápidas do Boavista e para o jogo direto deles. Anulámos esses dois pontos e fizemos um jogo maduro."

Diogo Costa, Loum e Fábio Silva a titulares

"Tenho um plantel que me dá garantias. Conto muito com toda a gente e já provei isso. Tenham 17 ou 35 anos, para mim é igual. O que conta é o que fazem no dia a dia. Confiança total.



Nós sabemos o grupo que temos. Não é só um jogo que me vai fazer mudar de ideias sobre um jogador. O Loum deu uma excelente resposta, o Fábio Silva tem 17 anos e bateu-se como um homem, o Diogo Costa mostrou tranquilidade enorme."

A festa e a noitada de Marchesín, Saravia, Díaz e Uribe

"Só falo dos jogadores que estiveram aqui hoje. Não é o momento ideal."