Sérgio Conceição: "Não foi por acaso que, no último jogo, o Aboubakar foi dos primeiros avançados a entrar"

Vitória justa

"Ganhámos um jogo importante e temos agora um jogo decisivo em casa com o Feyenoord. Sentimos dificuldades: esta equipa, tal como o Rangers, tem um impacto físico muito grande. Nas primeiras bolas são muito fortes, tal como no ataque à profundidade. São equipas muito chatas. Mudámos uma situação em função disso mas não abdicámos da nossa forma de jogar. Na 1.ª parte um bocadinho menos, o golo condicionou a equipa. Tivemos duas ou três situações para empatar na 1.ª parte, não conseguimos e fomos para a 2.ª parte com muita paixão, é uma vitória justíssima"

Opção por Aboubakar

"Não foi por acaso que no último jogo o Aboubakar foi dos primeiros avançados a entrar, foi a pensar naquilo que ele fez na seleção. Ele dava-me garantias para entrar. É preciso ter jogadores com peso e experiência nestes jogos de Europa e a opção teve a ver com isso. Com o crescer dele e com a estratégia que definimos para o jogo”

Feyenoord

"É uma boa equipa que mudou de treinador. Vai ser um bocadinho diferente do que encontrámos na Holanda, mas vamos ter tempo para preparar esse jogo. Queremos dar uma alegria aos nossos adeptos"