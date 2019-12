Os condenados de Pina Manique

Não os vimos, a todos, a sacudirem o esqueleto com musicalidade que faz os ossos sorrirem, inventada do outro lado do charco, mas, todos o soubemos, Renzo, Matheus e Luis esticaram-se no horário de recolhimento, saíram tarde do aniversário da esposa de um deles, há coisa de um mês, e teve o FC Porto de chegar ao isolado estádio de Pina Manique, plantado ao lado de uma bomba de gasolina, para terem soltura da punição.

Saravia, Uribe e Díaz, os três estarolas da festa, voltaram a ser titulares, dois deles dando um ar de equipa bem forte ao onze que, nos primeiros 10 minutos, arranjou forma de rematar por três vezes à baliza do Casa Pia, inferiorizado cada vez que um portista acelerava a jogada, explodia numa receção orientada ou ligava uma tabela no jogo interior.

Remate à entrada da área e bicicleta acrobática de Soares, finta, fuga e disparo de Nakajima, muitas combinações nas entrelinhas do adversário, Manafá e Saravia a gozarem das regalias de darem corda ao ataque sem se arreliarem em serem um iô-iô nas laterais e o FC Porto dominava, controlava, quase destroçava os jogadores do Casa Pia com a pressão pós-perda que os três médios aplicavam, sempre subidos no campo.

Mas, de ameaçador, de perigo realmente palpável, só a bola desviada em demasia por Soares, embalado e isolado na área, onde apontou um remate rasteiro para lá do porte direito. Desviou-o bem mais do que o remate que Bruno Costa não afastou do guarda-redes Rafael Miranda, que divide costelas entre Portugal e Holanda, prefere que o chamem Vanderlaan e foi quem mais em sobressalto se manteve nos anfitriões.

A segundos dos apitos para toda a gente fugir para os balneários, o Casa Pia teve espaço e calma no passe para fazer chegar a bola a Kennedy e o deixar desfrutar da passividade de Saravia - apenas o mirou, a um metro, sem o apertar ou lhe tapar o pé mais forte - para rematar timidamente, às mãos de Diogo Costa. De perigoso, nada teve, foi é estranho, como se o mandão em tudo o que implicara momento ofensivo conspirasse para, sem bola, culminar naquilo.

MIGUEL A. LOPES/Lusa

A estranheza sumiu com um reinício de jogo semelhante ao que fora no início, com os jogadores do FC Porto intensos nos movimentos, querendo ser rápidos a tocar a bola ou a ver Nakajima correr com ela, até fixar dois adversários, soltar em Soares e o brasileiro, de novo, rematar sem tiro no alvo.

De tanto tentar, à décima aconteceu o que Elis Regina, “de tanto levar, frechada do teu olhar”, parafraseou, romantizada nas entrelinhas e sorrindo na voz - o FC Porto furou a tábua de tiro. Sérgio Oliveira cortou um passe pelo ar, a bola a rodopiar para trás, enquanto Renzo Saravia acelerava uma diagonal área dentro para cabecear a bola entre a indefinição de Vanderlaan e o lateral Bruno Simão.

E lá foi o argentino, festivo pelo primeiro golo na carreira, correndo que nem doido, ao encontro do conterrâneo que havia no banco, abraçando Marchesín na celebração que levou até ao quarto estarola punido pela violação das regras de há um mês, que já obtivera o seu perdão (o guarda-redes foi titular contra o Young Boys, para a Liga Europa, na semana passada).

O Casa Pia renunciador dos chutões, fiel a tentar jogar pela relva e com passes curtos, mais não fez do que chegar a posições para tirar cruzamentos tensos, um quê de perigosos, na corda-bamba entre as costas dos centrais e a frente de Diogo Costa. Não produziu laivos de poder marcar antes, ou depois, de Luis Díaz, outro recém-indultado, curvar um remate para o 2-0 e de Soares simular um remate na pequena área, pisar a bola, deitar o guarda-redes e aí fazer o 3-0.

Tivesse entrado a bola ao poste de Nakajima, havido mais um golo, talvez dois, e as analogias artísticas ficariam, felizes da vida, na canção de Adoniram Barbosa e nas carícias que Elis Regina lhe deu, mas, havendo golos de dois condenados por violação das leis do FC Porto, que só foram perdoados com a titularidade em Pina Manique, o título desta crónica honra o filme que juntou Morgan Freeman e Tim Robbins na clausura de uma cadeia.

E tempo houve, ainda, para Tomás Esteves ser libertado da prisão de aguardar mais tempo pela estreia. Aos 17 anos, o lateral direito entrou em campo ao mesmo tempo que Fábio Silva, seu igual na idade e semelhante no potencial ao qual ambos estão condenados, seja onde for, a cumprir e mostrar.