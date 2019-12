Conceição atira-se à arbitragem: "O título vai ser decidido entre três e quatro equipas. Mais as equipas de arbitragem"

Bom arranque

“Campo difícil, encontrámos um Belenenses muito competitivo e agressivo. Entrámos bem, podíamos ter feito golo nos instantes iniciais e eles, na primeira vez que vão à nossa baliza, fazem golo. Há uma mão no meio campo e se há VAR é para ser utilizado, sinceramente”

Busca do empate

“Fomos atrás do prejuízo e marcámos, mas aí o VAR já esteve ativo e anulou o golo do Loum. Acabámos por criar mais situações e acredito que, com um bocadinho mais de discernimento e com um relvado melhor, poderíamos ter ido para o intervalo em vantagem”

A 2.ª parte

“Na 2.ª parte não me lembro de um remate do Belenenses à nossa baliza. No último terço poderíamos ter tido mais discernimento, mas com o Belenenses metido todo lá atrás e com perdas de tempo constantes fica difícil. São dois pontos perdidos, mas o campeonato é longo e nós somos sérios. Os jogadores estão frustrados, tal como os adeptos que aqui estiveram até aos 95 minutos - que devia ter sido até ao minuto 100, com tantas perdas que houve”

Luta pelo título... com árbitros

“Vai ser a três, quatro equipas. Acrescento as equipas que vêm atrás de nós e que são historicamente candidatas ao título. E mais as equipas de arbitragem, que é importante que decidam bem todas as situações e nós temos visto muitos erros. Nós já temos visto vários erros, acabando o ano passado com este senhor e agora este ano. Assim fica difícil”