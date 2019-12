Espírito

"Objetivo cumprido numa fase de grupos difícil e, de certa forma, concluída em primeiro lugar, não com o brilhantismo que gostaríamos. Em termos ofensivos faltou-nos alguma eficácia nestes jogos e no processo defensivo devíamos ser uma equipa mais equilibrada. Valeu pelo espírito, pelo acreditar que a equipa tem."

Sem inibição

"Hoje estávamos a ganhar 2-0, tivemos a possibilidade de matar o jogo numa transição e sofremos dois golos de rajada, o que podería inibir a equipa. Mas temos jogadores de carácter. O Feyenoord queria empatar e tinha a esperança de passar também."

Falta de aproveitamento

"Na segunda parte da construção estávamos a querer insistir muito mais no corredor central, a verticalizar muito o jogo. Em perdas de bola, os nossos laterais estavam expostos. Sofremos algo com isso. Corrigimos, demos essa consistência à equipa. Claramente, com o passar do tempo, no que defini para a segunda parte, podíamos ter aproveitado de outra forma as saídas para o ataque."

História

"Somos um clube histórico, com peso. E vamos honrar e dignificar a história do clube. Temos de trabalhar algumas situações muito importantes e é uma prova bonita, em que queremos chegar o mais longe possível: e isso é uma final. Não está tudo bem, mas estamos aqui para trabalhar em cima dos erros para tornar a equipa mais forte."