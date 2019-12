Sérgio Conceição: "A pressão faz parte do jogo, da vida. Os outros não perderem pontos tem a ver com eles"

A pressão de ter de ganhar

"A pressão faz parte do jogo, da vida. Temos um jogo para tentar ganhar, temos de estar a muito bom nível para o conseguir. Sabemos aquele que tem sido o trajeto do adversário, sobretudo fora. Ganhou em campos complicados e por mais do que um golo. Temos de conhecer bem o adversário, focando bem sobretudo na nossa equipa. Pressão criamos a nós próprios, pois representamos um clube histórico, obrigado a ganhar.

Não há qualquer pressão adicional. Temos de tentar ganhar todos os jogos que nos surgiram à frente para depois em maio fazermos as contas. Os outros não perderem pontos tem a ver com eles. O que tenho de fazer é não perder mais pontos até final do campeonato."

A questão sobre fazer experiências

"Não sou cientista, não faço experiências. Experiências faço nos treinos, atenção. Não são experiências, é trabalho. Mas é uma boa pergunta, atenção. As pessoas não vêm o que é feito aqui e o que trabalhamos. Temos cinco avançados e mais um ou outro jogador que pode atuar como avançado.

Têm todos algumas semelhanças mas são todos diferentes, passam por momentos de forma diferentes, têm pequenas mazelas que também têm e ser geridas. Não estamos aqui com uma lógica de ‘vamos lá ver se isto vai dar certo’, ‘vamos meter e vamos ver o que dá’. Isso não funciona assim. Quando assim é, dá mau resultado, mesmo com uma equipa de dois ou três escalões inferiores."

Treinador do Tondela espera que a equipa marque golos

"O treinador do Tondela espera um golo da sua equipa no Dragão e diz isso, com certeza, com o conhecimento profundo que tem da sua equipa e o que estudou sobre a nossa. Todos os treinadores e todas as equipas acham isso. Não tenho de comentar muito o que ele disse.

Temos de dar uma boa resposta e fazer com que isso não aconteça. Temos de estar defensivamente como temos estado nos jogos em casa para o campeonato e depois marcar golos para vencer o jogo."

Os pontos perdidos fora do Dragão

"São jogos competitivos, jogos em que cada vez mais as equipas estão preparadas, trabalham bem, dificultam a vida aos adversários. Fazemos a análise jogo a jogo, percebemos que por vezes não é só a estratégia que está em causa.

Falamos de um sistema, de uma forma de jogar, mas depois contam as individualidades, fazer vir cá para fora o sexto momento, o talento do jogador, a inspiração. Em jogos complicados tem de vir cá para fora a qualidade do nosso plantel. Em alguns momentos, não tem vindo acima essa inspiração que normalmente faz a diferença."