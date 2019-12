Sérgio Conceição: "Penso que fizemos uma exibição muito acima da média" (e uma explicação sobre a ausência de Danilo)

Vitória e boa exibição

“Uma boa exibição da nossa parte, mudando uma ou outra nuance em termos ofensivos, porque percebemos que o Tondela poderia jogar com uma linha de cinco, com três centrais. Os jogadores estavam bem no jogo. Marcámos cedo, tivemos a possibilidade de fazer mais um ou outro golo, contra uma equipa que tem sido muito competente fora de casa, onde já fez 14 pontos. Isso só vem reforçar a excelente exibição que fizemos. Tinha dito no fim do jogo com o Feyenoord que estamos aqui para perceber o que podemos fazer melhor para juntar as exibições aos resultados e os jogadores transportaram na íntegra para o jogo isso. Penso que fizemos uma exibição muito acima da média, diria”

Terceiro golo

“Estamos aqui para trabalhar e perceber o que podemos fazer mais e melhor e juntar aquilo que é mais importante no futebol e na vida, que são os resultados. Fizemos um grande jogo, os jogadores estão de parabéns e anulámos aquilo em que o Tondela é bom, que é nas transições”

Leverkusen na Liga Europa

“Vêm da Champions? Mas nós também somos uma equipa de Champions”

Ausência de Danilo

“Está condicionado. Teve um pequeno problema muscular no fim do último jogo. Uma situação que é para três ou quatro dias e não íamos arriscar o que depois poderia ser uma paragem mais longa. Cabe-me a mim essa gestão com as informações que o departamento médico me deu”