Sérgio Conceição: "O Uribe e o Otávio são jogadores com características diferentes. Não é preciso perceber muito de futebol para ver isso"

O que espera do jogo e do Santa Clara

"O Santa Clara é uma equipa que tem demonstrado, nestes últimos tempos, que é uma boa equipa, consistente, com os processos bem definidos. É verdade que está num ciclo menos bom, mas, olhamos para o seu treinador e é alguém com base sólida na primeira liga. Passo a expressão, é sempre uma equipa chata de defrontar. Não sei como virá aqui, depende do que o João Henriques está a pensar em termos estratégicos, a apesar de trabalharmos naquilo que o Santa Clara poderá fazer."

O que se passa com Danilo?

"Não está no boletim clínico, como também não esteve o Zé Luís, porque são pequenas mazelas que, um dia, pode fazer a diferença. Verdadeiramente, não está fora da possibilidade de jogar, mas está limitado. Os jogadores que constam no boletim clínico não treinam na totalidade. Veremos amanhã [quinta-fera], mas a resposta tem sido positiva."

"Trabalhamos para melhorar, jogar da melhor forma e, principalmente, obter resultados. Queremos muito dar continuidade ao que fizemos no último jogo porque houve muitas coisas positivas. Também houve aspetos que temos de melhorar, porque os jogos não são perfeitos. A intenção é sempre trabalhar em cima das coisas boas e, principalmente, das menos boas, para que a equipa se sinta mais confiante dentro daquilo que pedimos. Não é nada de novo, podem é haver jogadores com diferentes características nos mesmos lugares, o que altera as dinâmicas."

A dupla de meio campo

"O Uribe e o Otávio são jogadores com características diferentes, como sabem. Não é preciso perceber muito futebol para se ver isso. E não é preciso perceber muito de futebol para perceber que o Nakajima jogou a 10 no último jogo e não sobre a direita, como vi escrito e ouvi ser falado em programas de televisão. São jogadores que acho importante que joguem em certos momentos e para formar um 11 que crie dificuldades ao adversário, para que não se sinta confortável.

A concentração, o compromisso e a forma como transitamos do ataque para a defesa tem que ser a mesma. Em termos ofensivos, há essa particularidade de haver gente que ocupe espaços diferentes, sendo diferentes naquilo que dão ao jogo. Há momentos em que necessito de um duplo pivô, em que um seja mais 6 e o outro mais 8, e há jogos em que prefiro ter dois 8. Depende do que quero para o jogo. Depois, nos quatro homens da frente, a fazerem movimentos e a terem ocupações de espaço que acho serem fundamentais para, não só, não dar referências ao adversário, e explorar as fragilidades defensivas dos adversários."

A Taça de Portugal

"Costumo pensar a correr, não parado, porque corro todos os dias. Penso nos adversários diretos, neste caso o próximo é o Santa Clara, depois penso nos outros. Gosto muito da Taça de Portugal, já o disse várias vezes. É uma prova que se vive de uma forma fantástica e à qual estou atento, obviamente."

A equipa e o plantel

"O plantel dá-me garantias para competirmos da melhor forma em todas as competições em que estamos inseridos."

Um balanço de 2019

"Acho que amanhã temos um jogo no qual é importante focarmo-nos. Em muitos momentos podíamos ter feito mais e melhor. No campeonato, é verdade que não contávamos com o nosso primeiro jogo e com os dois empates. Esperamos que não aconteçam mais percalços do género. Temos que trabalhar para melhorar, porque há coisas que são visíveis. Temos a Taça de Portugal, estamos a um passo de estarmos na final four da Taça da Liga e podem vir aí muitas coisas positivas em 2020."