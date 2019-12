A época natalícia também é feita de partilha, de dar e receber e isso pode muito bem ser o resumo deste Desp. Chaves - FC Porto, que terminou com um pouco habitual 4-2 para os dragões. A necessitar apenas de um empate para avançar para a final four da Taça da Liga, mas sabendo que uma vitória surpresa dos flavienses ditava o adeus à competição, o FC Porto entrou muito forte, rapidamente se colocou a ganhar por 3-0, para afrouxar um pouco na 2.ª parte, oferecendo alguns presentes natalícios ao adversário, em pleno processo de mudança de treinador.

No final, os dois golos sofridos não tiveram efeito prático: o FC Porto venceu e vai disputar a Taça da Liga em janeiro, embora nenhum treinador goste de sofrer golos desnecessariamente.

Mas vamos ao início, que o FC Porto encarou com a maior das eficácias. Aos 15 minutos, já ganhava por 2-0, dois golos de Soares, quase tirados a papel químico. No primeiro, aos 8’, Saravia e Corona trabalharam na direita, o mexicano cruzou e o brasileiro fechou a jogada de cabeça. Minutos depois, foi a vez de Nakajima tirar o cruzamento, também na direita, com Soares mais uma vez a ser mais forte que toda a gente nas alturas.

O FC Porto ia controlando e marcando a cada oportunidade flagrante, não só graças às fragilidades defensivas do adversário como também a uma aparentemente renovada dinâmica ofensiva, mais eclética, a procurar mais desequilíbrios em terrenos interiores.

Só depois do 2-0 do FC Porto se viu algum Desp. Chaves, com Niltinho e André Luís a rematarem com algum perigo, mas o golo surgiria para o outro lado. Numa grande penalidade, aos 28’, Marega ainda permitiu a defesa a Igor num primeiro remate, mas na recarga a bola entrou mesmo para o 3-0.

E assim, em menos de meia-hora, ficou resolvido o jogo, o apuramento, a ida mais descansada para as festividades.

PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

Na 2.ª parte, já com Otávio em campo para a vez de Danilo, o FC Porto controlou mais do que criou perigo, num ritmo menos frenético. Marega teve a oportunidade de fazer o bis, aos 58’, numa boa jogada em que mais uma vez o jogo interior dos dragões funcionou. Valeu a oposição de Igor ao remate do maliano.

O jogo parecia então caminhar languidamente para um final a ritmo de passeio, quando aos 79’ o Desp. Chaves reduziu. Marcano saiu a jogar e perdeu a bola para Guzzo. Uma boa movimentação no contra-ataque deixou Platiny em frente a Diogo Costa e o brasileiro não falhou, obrigando o jovem português a ir pela primeira vez buscar uma bola ao fundo das redes da sua baliza desde que se estreou oficialmente no FC Porto.

Logo na jogada seguinte, o FC Porto fez o 4-1, após uma bela jogada de Fábio Silva, que descobriu Luis Díaz no miolo, com o colombiano a trabalhar bem sobre Hugo Basto antes de rematar para o golo.

Ainda mexeria o marcador mais uma vez, com o FC Porto a entregar mais um presente de Natal antecipado ao Desp. Chaves, mais uma vez com Marcano na jogada, a falhar um corte que deixou André Luís isolado em frente a Diogo Costa para fazer o 4-2 com que terminaria o jogo, num final mais animado do que se estaria à espera.