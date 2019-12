Sérgio Conceição e os golos sofridos: "Fico algo chateado. Temos de corrigir e quem não estiver focado a 100%... fica difícil"

Entrada forte

“Se não entrássemos dessa forma podíamos complicar as coisas. Chaves tinha 6 pontos, tinha ganho aqui ao Santa Clara, tinha ganhado ao Casa Pia e nós tínhamos de encarar o jogo de forma séria, como uma final, porque para estar na meia-final era preciso passar este obstáculo. Penso que fizemos uma 1.ª parte muito boa, nos últimos 10 minutos baixámos um bocadinho o ritmo de jogo, a intensidade, mas o adversário não criou grande perigo”

2.ª parte

“Aí os jogadores acharam que as coisas já estavam resolvidas e houve um ou outro erro individual que não se pode cometer. Fico algo chateado com esse tipo de situações. Temos de as corrigir e quem não estiver focado a 100% fica difícil porque independentemente da qualidade individual e coletiva que há do outro lado, hoje já não há equipas fáceis, jogos fáceis e a qualquer momento… era um jogo que estava completamente controlado e temos de ficar em alerta com esse tipo de situações”

O que falta para ganhar a Taça da Liga

“Falta resolver as coisas nos 90 minutos e depois sermos mais eficazes nos penáltis [risos]. Nós perdemos nos penáltis nas meias-finais há dois anos e no último ano na final. Vamos agora descansar, tivemos agora um ciclo muito exigente. Depois do jogo do Bessa foram 9 jogos em que tivemos oito vitórias e um empate. Foi muito positivo mas ao mínimo deslize pode ser fatal para uma equipa que quer ganhar todas as competições em que está inserida. Foi importante passar na Liga Europa, também foi importante passar mais uma eliminatória na Taça de Portugal e agora estamos na final four da Taça da Liga. Estamos em todas as frentes e isso é importante para galvanizar. Temos um plantel que nos dá garantias para olhar para a frente de uma maneira positiva”

Retrospectiva do ano

“Foi um ano, como tantos outros, cheio de paixão por aquilo que faço, com muito amor pela minha família e da minha família por mim e muita amizade dos meus amigos e dos meus amigos por mim. Nesse sentido sou um homem feliz e realizado. O mais importante é estarmos bem resolvidos connosco e eu estou. Aquilo que eu desejo a toda a gente é muita paz, muita saúde e também sucesso. Mas o sucesso vem do que falei anteriormente: vejo muita gente que olha mais para o negativo do que para o positivo e pensam que nos abatem de certa forma, mas é o contrário, dão-nos mais força, apesar de nós não olharmos para o que nos rodeia para fazermos o nosso caminho”