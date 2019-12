“Divergências há sempre, mas o Danilo é muito melhor capitão agora do que era no início”

Sérgio Conceição garantiu, numa entrevista ao canal 11 onde também falou sobre o caso do Jamor, que nunca teve problemas com Danilo, o capitão do FC Porto. O treinador, aliás, deixou vários elogios ao atual capitão dos azuis e brancos e garante que é um dos jogadores mais importantes da equipa.

Há um contexto: a 24 de julho de 2019, foi noticiado que Danilo e Sérgio Conceição teriam discutido porque o treinador se havia atrasado para um jantar do plantel.