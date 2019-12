“Se o Sérgio Conceição deu um soco a um colega, não pode treinar mais o FC Porto ou qualquer outra equipa. Não tem desculpa”

A entrevista de Sérgio Conceição, ao Canal 11, onde disse que não agrediu o treinador da Belenenses SAD foi analisada este domingo à noite pelos comentadores do programa Play-Off na SIC Notícias. Rodolfo foi firme, Ricardo Rocha e Rui Santos questionaram o silêncio do treinador e do FC Porto durante 20 dias, e Manuel Fernandes fez uma confissão.