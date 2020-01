Sérgio Conceição: "É um jogo importante para nós, também para o Sporting, mas não vai decidir nada"

Danilo vai jogar no clássico?

"Vai estar convocado e amanhã [domingo] veremos a sua utilização."

O jogo é decisivo?

"Os jogos são sempre importantes e não sabemos qual é o mais importante para a decisão do título. Sabemos que jogos entre rivais contam, porque são jogos que contam seis pontos. Mas os pontos são todos importante e, depois deste jogo, ainda faltam 19 jornadas. É um jogo importante para nós, também para o Sporting, mas não vai decidir nada."

Mensagem que passou aos jogadores

"O que gravita em torno do jogo - se o Benfica joga antes ou depois, ou se pode ganhar, as estatísticas dos jogos em Alvalade - não pode interferir no foco e na estratégia planeada. Se tivermos focados no nosso jogo, podemos ganhar três pontos importantíssimos. É uma etapa que faz parte do trajeto, sabendo das dificuldades que vamos encontrar."

Haverá entradas e saídas no mercado?

"Pode sempre haver alguém que chegue e bata a cláusula de rescisão de um jogador. Há situações que não podemos controlar. Agora, não quero que isso aconteça. O plantel está fechado, aliás, está aberto para um ou outro jogador da equipa B, que têm trabalhado connosco nos últimos dias."

O Sporting é uma equipa que defende mal?

"Não acho, até pelos últimos jogos em que tem sofrido pouco e marcado muitos golos. É uma equipa que, com o Silas, gosta de atacar. Mete muita gente no último terço e em zonas de finalização e uma equipa que tem estas características, se não estiver equilibrada, pode sofrer mais.

Mas acho que o Sporting está uma equipa mais organizada, não querendo falar do trabalho do antigo treinador. Está num bom momento e sabe o que faz nos diferentes momentos do jogo. Tem uma mobilidade muito interessante e características do que é o Silas, que já via no Belenenses SAD, com jogadores com outra qualidade, como é óbvio."

Como jogará o FC Porto?

"Será próximo do que quero para este jogo. Temos que ajustar, os jogos não são iguais, os adversários criam-nos dificuldades diferentes e têm fragilidades distintas. Temos que apostar na melhor equipa para dar respostas a essas situações."

A corrida pelo título

"A partir do momento em que, matematicamente, seja possível às equipas que estão atrás do Benfica e do FC Porto, sim [corrida a quatro]. O Sporting é um histórico, o Braga poderá lutar... Há muitos pontos em disputa e muito campeonato a fazer e tenho muito respeito pelo Sporting Clube de Portugal e Sporting Clube de Braga."

O que pesa mais: criatividade dos jogadores ou rigor tático?

"É importante definirmos a estratégia para o jogo e vermos o momento dos jogadores. Não abdicamos da identidade da equipa, que tem de ter princípios fortes e bem definidos, com e sem bola, independentemente de quem jogue. Depois, há jogadores que gostam mais de futebol curto e apoiado, e outros que exploram mais a profundidade. Mas a reação à perda e a ocupação de espaços tem de ser a mesma.

Esta variabilidade e relação entre os jogadores é que define a estratégia para o jogo."

É mau o campeonato parar tanto tempo?

"É mais um transtorno para a minha família, que leva comigo mais tempo em casa [ri-se]. Não gosto destas paragens prolongadas. Há sempre aspetos positivos, aproveitamos para trabalhar algumas situações, até mais a nível individual, chamamos um ou outro jovem, mas acho que é muito tempo. Nestes meses houve muitas pausas que não foram benéficas para o campeonato.

Estamos envolvidos em quatro competições e vai haver sobrecarga de jogos, mas a paragem tira um bocadinho de brilho, de sequência de jogos que as pessoas gostam de ter. Nós e o Sporting estávamos num bom momento."

FC Porto não ganha há 11 anos e 14 jogos em Alvalade

"Nunca liguei muito a isso, nem dou muito valor. Os jogos são muito diferentes, todos têm a sua história e, se houver uma boa prestação da equipa de arbitragem, que também é importante, somos nós e os jogadores que escrevemos a história. Cabe-nos escrever a história do jogo de amanhã e não olhar para o que foi o passado, que não podemos mudar.

Quando estava na Académica, ganhei ao FC Porto, algo que não acontecia há 40 e tal anos."