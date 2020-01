“O presidente às vezes prega-me umas partidas jeitosas. Ele e o senhor Pedroto são pessoas que eu admiro e que tenho como ídolos”

Antevisão do jogo

"Marcar cedo ou tarde, o importante é marcar - e não sofrer. É normal que se olhe para a estatística, para o histórico, mas eu estou mais preocupado é com a equipa do Moreirense e não com o histórico. Temos um desafio difícil pela frente, por aquilo que o Moreirense é capaz de fazer em casa, olhando para aquilo que é o relvado e para a forma como a equipa do Moreirense joga."

Elogios de Pinto da Costa, que comparou Sérgio Conceição a Pedroto

"Vejo com agrado. Vocês sabem a minha admiração, não só pelo nosso presidente, mas também pelo senhor Pedroto. É uma honra e uma grande responsabilidade. O presidente às vezes prega-me umas partidas jeitosas. São pessoas que eu admiro e que tenho como ídolos. São duas referências do nosso clube, as maiores. Uma no dirigismo e outra a treinar. É uma grande responsabilidade. Temos de ganhar amanhã [risos]".

Dificuldades habituais em Moreira de Cónegos

"A dimensão do campo é verdade que também pode ser um dos fatores [de dificuldade] mas não é só para a nossa equipa, é para todas. Talvez seja o relvado mais pequeno da Liga. Ganhámos uma vez para a Taça lá comigo e empatámos duas para o campeonato. Houve jogos em que podiamos ter conseguido a vitória de forma folgada e não aconteceu, houve também arbitragens infelizes, mas estamos sujeitos a isso. Temos de ser eficazes e isso não tem só a ver com os golos marcados, tem a ver com eficácia defensiva também."

O Benfica tem estado muito mais ativo no mercado de janeiro do que o FC Porto

"Nós fomos ativos no início da época. Tenho um plaltel que me dá garantias. Importa-me é falar dos que tenho cá e num ou noutro jovem que tem qualidade e capacidade para jogar na equipa principal."

Vítor Ferreira está perto da equipa principal? O empréstimo de Bruno Costa ao Portimonense

"Como costumo dizer, o mercado fica no Olival, mas desses eu falo porque trabalharam comigo. O Bruno fui eu que o meti na equipa principal a jogar. Tem enorme qualidade e já é algum tempo na equipa principal e eu acho, e ele também acha, que tem de jogar, ter minutos e ter uma nova experiência para vir ao de cima o que ele tem, que é muita qualidade. Os jogadores estão sempre ansiosos por jogar mais, é perfeitamente normal. O Portimonense poderá fazer-lhe bem. O Vítor é um jovem como outros que vamos acompanhando. Há muitos jogadores da equipa B e dos Sub-19 que incluem as unidades de treino da equipa principal. É um dos jogadores que pode integrar a equipa principal, a curto prazo."

A vitória contra o Sporting

"Não temos almofada nenhuma. Jogar contra rivais é importante, sao três pontos que se ganham e que o rival não ganha. O jogo com o Sporting não foi dos mais conseguidos. Em termos de resultado foi bom, mas ao esmiúçar o jogo, vendo o que a equipa não fez... Acho que foi o jogo menos conseguido que tivemos, nos jogos com os grandes. A forma como defendemos, por vezes a forma como atacámos. Importante foi o resultado, sem dúvida nenhuma, porque em termos exibicionais... São jogos diferentes, com histórias diferentes e há muita coisa a melhorar."

O facto de o FC Porto não estar ativo no mercado pode dar alguma vantagem em relação ao Benfica?

"Eu só falo da minha equipa. Aquilo que eu disser, amanhã sai em título, e isso eu não quero. Eu só falo da minha equipa."

Apenas Mbemba e Diogo Leite disponíveis para centrais. Danilo pode ser alternativa?

"Não vou chamar ninguém da equipa B porque o Danilo realmente tem inteligência e capacidade para fazer essa posição. Há também o Loum, que dá garantias."