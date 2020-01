Quase um novo FC Porto para a Taça

É praticamente uma equipa nova do FC Porto aquela que a partir das 18 horas vai receber o Varzim, em jogo a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. Face ao encontro com o Moreirense, na sexta-feira, são sete as alterações, a começar na baliza, onde Marchesín dá lugar a Diogo Costa.

Regressa ainda Marcano ao centro da defesa, com o treinador do FC Porto a apostar em Fábio Silva no apoio a Soares no ataque.

O onze do FC Porto: Diogo Costa, Saravia, Mbemba, Marcano, Manafá, Otávio, Uribe, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Fábio Silva e Soares.

Siga o FC Porto - Varzim aqui na Tribuna.