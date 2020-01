Sérgio Conceição e a saída de Saravia: "Foi uma opção estratégica. Conto com o Saravia, ao contrário do que possam já estar a dizer"

O jogo

“Vivemos de resultados e se tivessemos feito uma grande exibição e ficado pelo caminho, amanhã eram mais as críticas. É preciso olhar para o contexto deste jogo, com jogadores novos e outros sem ritmo competitivo, mas assumo as minhas escolhas. Esta equipa tinha condições para ultrapassar este adversário, que é uma equipa forte. Somos superiores individualmente e coletivamente, mas isso é teoria e é preciso mostrar isso em campo. Podíamos ter feito mais, mas é sempre difícil defrontar uma equipa que defende em bloco baixo e que sai muito rápido para o ataque. A nossa obrigação era passar e passámos. Foi importante também dar minutos ao Romário e ao Vítor Ferreira, que agora está de forma definitiva connosco”

Saída de Saravia

“Senti que devia mudar para dar um pouco mais de estabilidade à linha defensiva e ao corredor direito. Foi uma opção estratégica. Conto com o Saravia, ao contrário do que possam já estar a dizer. Vai fazer mais jogos”