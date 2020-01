Sérgio, a ingratidão, a inteligência e o coração

Ingratidão

“Este foi um jogo ingrato. O primeiro golo surge de uma situação de canto que apareceu do nada. Depois, fomos atrás do resultado, e até aos 15 ou 20 minutos custou-nos encaixar na forma e na dinâmica do Braga. Mas a partir daí fomos superiores. Até aos 85 minutos, estivemos com dois penáltis falhados, com situações em que podíamos ter terminado de outra forma. Foi um jogo extremamente ingrato para nós, porque criámos situações de apuros ao Braga, e tivemos 3 ou 4 ocasiões nos últimos 15 minutos em que podíamos ter marcado. Estamos todos insatisfeitos e vamos à procura de fazer uma segunda volta em que não podemos cometer nenhum tipo de deslize porque isso pode custar-nos caro. O dérbi? Estamos preocupados connosco. O foco é total no trabalho diário e no que é feito aqui.”

O que disse na roda

"Sou o treinador, sou o culpado. As consequências são sempre para mim. A equipa teve caráter e alma, houve momentos em que agimos mais com o coração do que com inteligência, mas conta a atitude. Assumo a responsabilidade desta derrota."