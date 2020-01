Conceição e as críticas: “Ganhamos, batem palmas, perdemos, mostram lenços. Lenços uso para me assoar ou para limpar o suor do meu trabalho”

Diferenças em relação ao jogo contra o Vitória na Liga, que o FC Porto venceu por 3-0

"Com certeza que é um jogo diferente, porque esse ficou marcado pela expulsão do central deles [Tapsoba] logo no início. Queremos levar o jogo para onde achamos que nos sentimos mais confortáveis e temos de estar preparados. Temos de ganhar para estar na final e vamos ter de ser uma equipa forte contra um adversário difícil, coletivamente e individualmente."

A semana de trabalho após a derrota contra o Sporting de Braga

"Estamos focados no jogo que temos pela frente. Pensamento único na Taça da Liga."

Vencer a Taça da Liga salva a época?

"Os próximos jogos definem um título e vamos lutar por essa conquista. Logo a seguir temos campeonato e vamos lutar pelos três pontos para continuar na luta pelo campeonato, e assim sucessivamente. O normal."

Estado anímico da equipa

"É sempre melhor trabalhar em cima de vitórias do que em cima de resultados negativos, não sou hipócrita para dizer que está tudo feliz. Foi um jogo ingrato para nós. Dissecámos o jogo e a partir daí olhamos para o próximo encontro."

A Taça da Liga é uma competição que costuma ser desvalorizada

"Oiça, estou aqui há dois anos e meio e ainda não perdi um jogo para a Taça da Liga, no tempo regulamentar. Isso é sinónimo de que eu e o FC Porto damos importância à Taça da Liga. Não sou responsável por aquilo que se disse antes de eu chegar ou por aquilo que dizem outros treinadores. Eu dei sempre importância a Taça da Liga, é um título, é conquistar uma taça. Nos últimos dois anos sabemos como as perdemos, nas meias-finais e na final. Ficámos com um sabor amargo. Não desvalorizamos. Claro que existem prioridades, como é óbvio, mas é sempre um título."

Problemas no meio-campo contra o Sporting de Braga

"Não podemos olhar só para um determinado setor e para os jogadores do corredor central. Acho que tem de ser uma discussão mais abrangente, que perceba o comportamento e o porquê da prestação menos conseguida desses elementos. Isso tudo é visto e analisado e trabalhamos em cima disso para nos podermos apresentar da melhor forma no próximo jogo, que é contra o Vitória. No último jogo o Braga chegou à nossa baliza nos últimos dez minutos. Claro que as situações de canto são importantes, só passam a ser menos importantes quando somos nós a usar essas situações de esquemas táticos para marcar golos. E isso fez com que dissessem que foi uma exibição fantástica do Sporting de Braga e uma exibição menos conseguida do FC Porto. É mentira, é mentira! Houve realmente coisas que fizemos menos bem, mas houve coisas que fizemos bem e não merecíamos perder."

Pepe e Nakajima e Zé Luís lesionados?

"Estão os três out."

FC Porto falhou dois penáltis contra o Sporting de Braga

"Trabalhamos isso como trabalhamos outras situações de jogo, faz parte. Trabalhamos todos os momentos de bola parada."

As críticas dos adeptos

"Não tenho de comentar as críticas dos adeptos. Quando cheguei aqui o FC Porto vinha de quatro anos sem ganhar nada e normalmente as expetativas aí são baixas. A exigência acaba por também baixar. Quando se consegue levantar o FC Porto, quebrar com a hegemonia do Benfica e ganhar um dos três campeonatos mais importantes da história do FC Porto, a exigência começa a aumentar. Eu gosto de desafios e de exigência. Acho que faz parte, não tenho de comentar os adeptos. Vocês é que dão protagonismo às pessoas para falar. Se vou comentar essas opiniões todas, não faço outra coisa. Ganhamos, batem palmas, perdemos, assobiam e mostram lenços. Os lenços eu uso para me assoar ou para limpar o suor do meu trabalho aqui todos os dias. Isso não condiciona o meu trabalho."