Sérgio Conceição: "Quis sempre ganhar o jogo e nem estava a pensar nos penáltis"

A vitória

"Foi um jogo muito competitivo, num relvado, por vezes, difícil para as duas equipas. Os jogadores em termos de aderência tiveram algumas dificuldades, mesmo com botas adequadas, mas tiveram compromisso. Entrámos bem no jogo. Foi uma 1ª parte com um jogo equilibrado, no geral, e tivemos várias situações. Não foram flagrantes mas podíamos ser mais felizes na finalização.

Na 2ª parte, não entrámos tão bem, o Vitória esteve melhor. Até ao penálti não criou perigo, mas controlou o jogo e nós não saímos de forma criteriosa. Depois do penálti voltámos a estar por cima e no final é normal que o Vitória tenha arriscado. Conseguimos o resultado para estar na final e era o que queríamos."



Substituições



"Quis sempre ganhar o jogo e nem estava a pensar nos penáltis. O Vitória no lado esquerdo tem uma dinâmica muito interessante e o Corona podia estar exposto com o amarelo. Queria dar mais fulgor ao ataque, criar desequilíbrio e o Corona foi para a frente e entrou o Manafá, que é rápido, consegue esticar o jogo e é competente a defender. Depois o Romário pelo Moussa [Marega] foi para apanhar o primeiro médio de construção e na parte final o Vítor Ferreira pelo Otávio, já desgastado. As substituições foram sempre a viver o que o jogo precisava".



Final contra o Sp. Braga



"Vai ser um bom espetáculo. Vamos descansar e pensar amanhã de manhã no jogo da final".