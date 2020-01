Em semana de turbulência, a vitória é suficiente

A relação causa-efeito, nestas coisas, é sempre hipotética, refém das costelas imaginativas do nosso poder de dedução, porém, a breve racha feita, no sábado, na fortaleza de betão armado, com que nos habituámos a metaforizar o FC Porto, pode ter tido algo a ver com o quão lenta, aborrecida, unidimensional e monótona foi a forma de a equipa jogar futebol, esta terça-feira.

Contra o Gil Vicente auto-reclusivo atrás da linha do meio campo, a defender com três e, por vezes, só duas linhas compactas, visivelmente preocupado em não abrir espaços ao centro, o FC Porto tentou contrariá-lo, quase sempre, com dois médios alinhados com a bola, os laterais pouco projetados, raramente alguém a dar-se como opção entrelinhas e Soares e Marega fixos, na frente, só com olhos para as costas dos defesas.

Talvez não a melhor forma de desmontar um bloco baixo, feliz por dar a iniciativa, que abdica de pressionar a saída de bola.

Perante tão fechado adversário, o FC Porto conta 45 minutos a trocar a bola lenta, lentamente, sem que Alex Telles ou Manafá estiquem as posições junto as linhas e obriguem o Gil Vicente a olhar para fora, criando dúvidas, quiçá fazendo-os alargar o posicionamento. Sem que Sérgio Oliveira peça passes nas costas de adversários, já que, na construção, a preferência estava nos pés de Uribe.

O colombiano insiste nas tentativas longas, faz 14 passes longos, muitos para trocar um flanco rumo a um jogador que, a receber, ficará com a bola sem apoios próximos. Acerta oito deles, nenhum é criador de desequilíbrio. Nem Uribe, nem Sérgio Oliveira, nem Marega ou Soares que, novidade para ninguém, não são avançados de tabelar e tocar além-área, sequer tentam combinações rápidas para fazer mexer adversários.

Esta equipa lenta, pouco reativa e agressiva nos momentos de perda de bola, é batida pela cabeça de Sandro Lima, sozinho na área mesmo com Mbemba tendo-o visto, e revisto, como o único tipo a poder receber um passe perto de si. O avançado termina um contra-ataque pós-canto ofensivo, em que Marcano é imprudente a sair da posição, toda a gente é lenta a correr para trás e Marchesín deixa fugir a bola com as mãos.

O golo, com o intervalo bem à vista, é a segunda oportunidade de Sandro Lima e do Gil no jogo, ambas em transição rápida, as duas expor a apatia do FC Porto no jogo, que no minuto seguinte empata com uma bola Uribe cruza, num canto curto, para Marcano desviar.

Repetindo, tão lento, previsível e direto é, sem querer arriscar de caras, mesmo arriscando em insistir nas bolas longas que vão depressa para a frente, mas rápido podem voltar, com a equipa desorganizada, que o FC Porto parece jogar com hesitações e receios da tal racha de sábado, em que perde a final da Taça da Liga e ouve o treinador colocar o lugar na decisão do presidente, aludindo a desunião interna, invocando coisas que, por tradição, o clube impede que se saibam externamente.

Aos pouco, muito a pouco e pouco, a equipa lá esquece a procura incessante por rodar a bola para o lado contrário sem que, sequer, tenha atraído a pressão adversária. Uribe deixa de atirar bolas sem critério para Marega e Soares.

Os jogadores aproximam-se, os passes curtos acumulam-se, é por Alex Telles não cruzar (para variar), Baró se acercar e Sérgio se enquadrar para receber, que o médio recebe a bola e, ao segundo toque, a remata em força para o 2-1 bater no poste e entrar. E, depois, um pouco e pouco faz Sérgio Conceição colocar Vítor Ferreira e Luis Díaz em campo.

O FC Porto ganha linhas de passe por dentro e gente a pedir a bola, atrair atenções, tocar e tabelar por dentro. A cabeça de Soares tem uma oportunidade na área. O pé direito de Baró também lá falha na bola e o ressalto de Vitinha, alcunha da juventude atrevida e imune a contextos, que se estreou na liga, é bloqueada em cima da linha.

Depois, João Afonso é expulso, o Gil Vicente joga com uma dezena em campo nos últimos 18 minutos e não é, de todo, manietado e controlado por uma equipa grande, já cheia de tipos com técnica e pés para manter a bola. O FC Porto deixa o adversário aproximar-se da área, cruzar bolas e fazer o que pode, que foi pouco, mas acaba por ser muito, perante as circunstâncias.

Mas, na ressaca da Taça da Liga, ditas as palavras do treinador, dada a confiança pública da parte do presidente e vista a turbulência desde o fim de semana, o FC Porto ganhar é, de longe, a melhor coisa que aconteceu à equipa nos últimos dias. Ganhar dinâmicas associativas, de jogo interior, que variem mais o estilo de atacar a baliza e ter a bola, pode vir a seguir.