Sérgio Conceição: "Qual é o clube que quer ganhar e não necessita de união, de toda a gente a remar para o mesmo lado?"

O análise ao jogo e o contexto

"Não podemos esquecer o contexto deste jogo e tudo o que aconteceu há três dias, perdemos a final da Taça da Liga no último segundo, as expetativas eram grandes para oferecer este título ao clube e aos adeptos, que nos falta num museu tão cheio e rico. Isso notou-se na primeira parte. Se tivéssemos alguma da tranquilidade que tivemos na segunda, talvez tivéssemos feito dois ou três golos. É natural, os jogadores são humanos, querem sempre ganhar e tudo aquilo que façamos, em termos motivacionais, por vezes não é suficiente.

Notou-se alguns passes falhados que, normalmente, não falhamos. Sofremos um golo de um Gil Vicente bem organizado defensivamente, a explorar os contra-ataques para tentar ferir a nossa equipa. Conseguiu o golo e reagimos imediatamente. Na segunda parte, a equipa esteve mais tranquila em relação ao que é o seu jogo, conseguimos fazer o golo da vitória, podíamos ter definido melhor aqui e acolá, mas a vitória pela margem mínima é justa."

A falta de união dentro do clube que sentiu e disse

"No momento certo falarei disso. Mas qual é o clube que quer ganhar e não necessita de toda a gente a remar para o mesmo lado? Faz parte do futebol e das grandíssimas instituições que vivem de títulos. O mais importante é que ganhámos depois de uma derrota difícil. Demos uma resposta importante e, no fundo, foi missão cumprida. Agora é pensar no próximos jogo e dar tudo para vencer este campeonato."

Voltou a falar no assunto, depois, em conferência de imprensa

"Trabalhámos sempre dentro da normalidade. O que disse no fim do jogo fez com que conversássemos, isso é inequívoco, mas, a partir desse momento, foi trabalhar no próximo jogo, não tanto a nível estratégico, mais a nível emocional.

Este é o clube que represente, o clube que gosto. Tenho um orgulho enorme em fazer parte da história do clube. Fui campeão como jogador e treinador, enquanto o presidente achar que tenho capacidade e qualidade para estar à frente da primeira equipa, vou fazê-lo. Ele é que manda no clube. Dragões juntos somos mais fortes, é o nosso lema e é por aí que queremos ir."

Aboubakar lesionou-se no aquecimento

"Temos tido alguns problemas físicos. Já tínhamos o Nakajima, o Zé Luís e o Pepe de fora, entretanto juntaram-se o Danilo e o Otávio. já estamos a falar de cinco jogadores importante e, hoje, no aquecimento, o Aboubakar sentiu desconforto no joelho. É o quadro que temos. Normalmente não me queixo dos jogadores que faltam, dou ênfase aos que estão disponíveis e prontos."

A estreia de Vítor Ferreira

"Merece. Estou atento aos jogadores da nossa equipa B e da formação. Não comando a equipa B, nem a de sub-19, longe disso, quem comanda são os treinadores dessas equipas, é nosso diretor para a formação, o diretor para o futebol e, acima, está o presidente. Eu sou um funcionário do clube, treino a equipa principal e estou atento aos jovens de valor que podem jogar pela equipa principal."