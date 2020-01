FC Porto: Domingos Andrade garante que jamais revelaria uma fonte, nem “em Juízo” ou “sem juízo”

Domingos Andrade adiantou ao Expresso "desconhecer" quem é a fonte que referiu ao 'Record' que Pinto da Costa lhe terá ligado [ao diretor do JN] para indagar sobre a origem de notícias de que haveria desavenças internas no clube.

Segundo o 'Record', no dia a seguinte à final da Taça da Liga - o troféu perdido para o Sporting de Braga que FC Porto nunca venceu e nos primórdios da prova até desdenhou -, Pinto da Costa terá ligado ao diretor do 'Jornal de Notícias', alegadamente para esclarecer quem foi a fonte da direção que declarou, a coberto do anonimato, que considerou uma "traição e uma tentativa de desresponsabilização" a confissão de Sérgio Conceição em relação a um cenário de desunião no clube.

Ainda de acordo com o 'Record', o presidente do FC Porto viu frustradas a tentativa de descobrir a identidade do 'rato' da direção, face à determinação do ditetor do JN em manter o sigilo profissional.

Questionado se foi alvo de pressão por parte do presidente do FC Porto na presumível tentativa de apurar a fonte da referida notícia publicada na edição de domingo, o diretor do JN frisou que "acharia estranho, em pleno século XXI, "alguém ter a desfaçatez" que um jornalista revelasse as suas fontes.

Domingos Andrade afirma que o sigilo profissional e a "não revelação das fontes" é para si "um dever inviolável", sublinhando que quem tivesse essa veleidade perderia o seu "respeito".

"Nem em Juízo ou sem juízo, jamais revelaria uma fonte", asseverou o responsável editorial do JN.