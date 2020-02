Vítor Ferreira - Vitinha para os amigos - e uma estreia a titular

É em Viseu que o Académico local e o FC Porto vão disputar um lugar no Estádio do Jamor, lá mais para maio. E face ao último jogo, para o campeonato, Sérgio Conceição muda algumas peças no onze dos dragões, com destaque para a estreia a titular do jovem Vítor Ferreira, também conhecido por Vitinha. Com alterações em todos os setores, a frente de ataque será constituída por Marega e Zé Luís, com Romário Baró a voltar também aos titulares do FC Porto.

O onze do FC Porto: Diogo Costa: Saravia, Mbemba, Diogo Leite e Manafá; Romário Baró, Vítor Ferreira, Loum e Luis Díaz; Marega e Zé Luís

Suplentes: Marchesín, Marcano, Nakajima, Corona, Sérgio Oliveira, Soares e Fábio Silva

Siga o jogo da meia-final da Taça de Portugal aqui na Tribuna, a partir das 20h45.