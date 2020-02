Sérgio Conceição: "O Corona, que não é de se queixar, levou um toque e não foi pequeno. Espero que sábado haja melhorias na arbitragem"

As mudanças e o empate

"A equipa está identificada com aquilo que nós queremos. Se eu tenho um discurso em que digo que o plantel é equilibrado, agora não me vou queixar das mudanças. As mudanças foram o que foram. Entrámos logo com uma oportunidade com o Marega na cara do golo, depois é verdade que tivemos muita bola mas no último terço não estivemos muito bem. Na 2.ª parte criámos algumas situações de golo que nos fariam sair daqui com um resultado tranquilo para a 2.ª mão e o Académico no único remate enquadrado, e teve mérito nesse remate, empatou o jogo. Algum demérito nosso na falta de eficácia e temos de olhar agora para o próximo jogo no Dragão, porque queremos estar no Jamor, mas temos de fazer mais do que fizemos hoje”

Possível grande penalidade

“Não vi, não vi. Do banco pareceu-me penalti claro. Aliás, o Corona que não é de se queixar, levou um toque e não foi pequeno. Mas as perdas de tempo, a falta de controlo de jogo… espero que sábado haja melhorias nisso, não só na equipa de arbitragem como no VAR”

Titularidade de Vítor Ferreira

Contamos com toda a gente. Se jogou é porque tem qualidade e está a fazer um bom trabalho. Os outros que jogaram também fizeram por merecer a titularidade”