Sérgio Conceição, o Clássico e a defesa a Marega: “Pode não dar muito prazer ver jogar, mas foi ele que marcou em Alvalade e na Luz”

As dúvidas

“Pepe melhorou um bocadinho, Danilo está a fazer trabalho de ginásio. O Pepe está num patamar um bocadinho melhor”

O jogo

“Todos os jogos são diferentes, preparamos o jogo de sábado em função daquilo que tem sido a dinâmica do Benfica, estamos preparados. Nós preocupamo-nos com a equipa do Benfica dentro daquilo que é a preparação normal dos jogos. Se fosse contra o Ac. Viseu diríamos o mesmo. Na preparação do jogo vamos fazer exatamente a mesma coisa: analisar as características dos jogadores que pensamos que vão entrar no onze e temos de estar preparados para as diferentes situações. O Benfica pode meter três médios com mais características de médios ou algo diferente”

Os empates

“Alguns adversários são muito competentes connosco. Temos vitórias contra rivais diretos, mas depois houve adversários que foram muito competentes contra nós. Nos jogos que não ganhámos na Madeira e no Jamor tivemos oportunidades para sair de lá com uma vitória confortável. Foram competentes e a nós faltou-nos eficácia”

O Benfica

“Olhamos para os pontos menos fortes e mais fortes do adversário, não é só do Benfica. Faz parte do trabalho de análise ao adversário. Depois há mais pormenores que podem ser decisivos, mas olhamos para a equipa toda. O Benfica pode sofrer na transição porque mete muita gente no ataque. Este é dos Benficas mais fortes dos últimos anos, só perdeu com o FC Porto no seu estádio. É um Benfica extremamente forte.

Jogo no Dragão na última época

“Olhámos para o jogo na altura. Passado dois dias já tínhamos dissecado o jogo, olhámos para ele, para as coisas que fizemos bem e as que fizemos menos bem. O treinador do Benfica com certeza que viu esse jogo também, mas as equipas estão em momentos diferentes e a história não vai ser igual. O importante é olhar para o Benfica neste momento e perceber o que podemos fazer este jogo”

Jogo na Luz

“Houve momentos do jogo que foram bastante bons, num ou noutro momento acho que há jogos em que estivemos melhor. Estamos sempre à procura da perfeição. Acho que fizemos um grande jogo na forma como a equipa condicionou o adversário, que praticamente não chegou ao nosso terço defensivo. Ofensivamente, fizemos um jogo cheio. Mas foi um jogo que passou e agora é olhar para este”

Marega

“É um jogador que, com a distância que faz a cada jogo, a forma como se entrega, o espírito que tem, dá-nos sempre garantias. Há períodos em que faz mais ou menos golos, mas temos de dar os parabéns ao Marega pelo trabalho que tem feito. O Marega pode não dar muito prazer ver jogar, mas lembro que foi ele que marcou em Alvalade e na Luz. Isso não é coincidência. Só olham para o controlo de bola que ele fez, mas não olham para o momento que ele fez. É um jogador que tem sido criticado de forma injusta”

Clássico em comparação com outros clássicos

“É um clássico bem quentinho, como se costuma dizer. Mais os outros dérbis e clássicos que tive, em Roma, Milão, também eram muito apaixonantes. Faz parte do futebol e para mim é a beleza do futebol. É fantástico: a pressão que se vive, a forma como as pessoas estão à espera da hora do jogo”