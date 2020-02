Sérgio Oliveira: “Podem contar connosco até ao final”

Sérgio Oliveira abriu o marcador para o FC Porto logo aos 10 minutos e depois foi uma peça fulcral na manobra do meio-campo azul e branco. Em declarações à Sport TV no final do encontro no Dragão, garantiu que lutar até ao fim pelas conquistas está no ADN do clube

O ambiente do Dragão

“Sabíamos que seria um jogo bastante complicado, mas tínhamos de dar boa resposta perante os nossos fantásticos adeptos. Queria dar-lhes uma palavra, foram importantes hoje.”

A análise do jogo

“Fomos superiores em todos os aspetos e conseguimos a vitória.”

Luta pelo título

“Uma equipa como o FC Porto nunca desiste, está no nosso ADN. Até ao fim vamos lutar. Hoje marcámos presença, estamos mais perto do primeiro lugar e vamos lutar até ao fim.”

Promessa para o futuro

“É normal durante a época haver altos e baixos, mas o importante é o presente e o futuro, o passado já lá vai. Neste presente demos uma boa resposta e vamos continuar a dar boas respostas até ao final do ano. Podem contar connosco até ao final.”