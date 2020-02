Sérgio Conceição e o Clássico: "Foi sem espinhas. Não digo limpinho, mas sem espinhas"

Sonho de estar no Jamor

"É sempre especial jogar finais, fazer todo esse percurso que nos permite estar nesses momento decisivos e e nós queremos muito estar na final da Taça. Tive a oportunidade de estar como treinador em dois clubes, ganhei como jogador. É uma competição muito bonita. Queremos ser mais felizes que no último ano"

As polémicas pós-clássico

"Na antevisão à 1.ª mão já tinha dito que era uma falta de respeito para o Ac. Viseu falar do clássico. É verdade que são temas quentes e que o que se fala hoje é do clássico. Em que a opinião é unânime em considerar que o FC Porto foi a equipa mais forte, a equipa que teve mais oportunidades, pelo menos seis além dos três golos, a equipa mais forte nos duelos. Fomos mais intensos, estrategicamente mais fortes. E não foi, como já li, um jogo igual ao da Luz, a nossa construção foi diferente, o posicionamento foi diferente, o posicionamento dos laterais, a ocupação de espaços que nos permitiram explorar as fragilidades que o Benfica tem. Foi sem espinhas, não digo limpinho, mas sem espinhas. Oiço o Bruno Lage, e bem, a dizer que quem quer ganhar ao Benfica tem de correr mais que o Benfica e eu estou de acordo. Nós corremos mais três quilómetros que o Benfica. Tudo aquilo que se possa falar, de um lance bem ou mal apitado, isso já é querer tapar o sol com a peneira. Em um ou dois momentos a arbitragem foi para o lado do FC Porto, em outros para o lado do Benfica"

As críticas de Lage à agressividade do FC Porto

"O Bruno Lage tem de se defender de uma comunicação que é de alguma forma extemamente agressiva de acordo com o que foi o movimento que ele teve em direção ao Grimaldo, a dar indicações para dentro do campo. Sinceramente, ele teve um movimento que eu apreciei. Eu na Académica, no antigo Estádio dos Barreiros, pisei a linha lateral, que era quase encostada à área técnica e fui expulso"

De novo as arbitragens

"Eu no ano passado disse que os árbitros precisavam de ser protegidos e normalmente isto acontece quando o Benfica não se sente satisfeito. Há um ano não se sentiu satisfeito, penso, na Taça da Liga, e depois disso houve uma série de vitórias do nosso rival que teve a ver sem dúvida nenhuma com o mérito dessa comunicação e obviamente daquilo que se passou dentro das quatro linhas. E não mais ouvimos falar de arbitragens, do governo ou da liga, da federação, para justificar uma coisa que é absolutamente normal que é o FC Porto se superiorizar ao Benfica. Não temos de pedir desculpa por nos termos superiorizado ao Benfica, penso eu. Temos de pedir desculpa por isso, não, pois não?"

Sérgio Oliveira

"Foi outro pormenor que neste clássico foi diferente do outro. O duplo pivot teve mais contido no Estádio da Luz, aqui promovemos mais as infiltrações, o aparecer na área. O Sérgio é um jogador que finaliza bem, que passa bem, um jogador tecnicamente evoluído, bom no passe curto, longo. Mas falar só do Sérgio é desvalorizar o trabalho da equipa e dos outros jogadores"