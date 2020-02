“Não sei como esta notícia surgiu nas redes sociais”: João Rafael Koehler descarta candidatura à presidência do FC Porto

O ex-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresário, e ex-administrador executivo da Colquímica, empresa do sector químico da família, afirmou ao Expresso que não irá protagonizar uma candidatura à de Jorge Nuno Pinto da Costa, que termina o seu 14º mandato à frente do FC Porto, em abril. João Rafael Koehler, 47 anos, diz ter sido sondado por vários grupos de adeptos para protagonizar uma candidatura alternativa à liderança portista, mas garante que não vai avançar.

“Não sei como esta notícia surgiu nas redes sociais, até porque nem há eleições marcadas para a presidência do clube e da SAD”, referiu ao Expresso o jurado do Shark Tank. Como “democrata”, João Koelher defende que seria “salutar” para o futuro do FC Porto que “surgissem listas alternativas à da atual direção”, embora se coloque de fora da corrida.

Segundo apurou o Expresso junto de fontes próximas do empresário, João Koelher terá equacionado a apresentação de uma lista alternativa que integraria sócios descontentes com o rumo administrativo-financeiro da SAD, cujos exercícios negativos sucessivos levaram o clube a ser intervencionado pelo Fair Play Financeiro da UEFA, a troika do futebol.

O empresário refuta, contudo, estar a ponderar candidatar-se à presidência dos Dragões, no quadriénio 2020-2024, embora avance que não subscreveu a propositura de recandidatura de Pinto da Costa, lançada no final de 2019 por Fernando Cerqueira, líder histórico da Comissão de Candidatura do presidente portista, que já deverá ir a votos em abril.

Entre os subscritores da 15.ª corrida às urnas do decano dos presidentes do futebol português, contam-se Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto e os ex-treinadores dos azuis e brancos António Oliveira e André Villas-Boas. João Koelher escusou-se a justificar a razão pela qual não assinou a recandidatura do presidente no ativo desde 1982 e que apenas em em 1989 e em 1991 teve uma lista de oposição à sua, encabeçada por Martins Soares.

Em abril de 2016, o candidato solitário Pinto da Costa venceu as eleições por 79% dos votos.