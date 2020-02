Havia um bom jogo de futebol. Até que uns idiotas o estragaram

Fosse o planeta Terra um sítio imune à idiotice, a esta hora estaria aqui a escrever sobre o bom jogo de futebol que foi o V. Guimarães - FC Porto. De como o FC Porto começou melhor, o V. Guimarães respondeu, de como no arranque da 2.ª parte trouxe emoção e de como a vitória do FC Porto deixa, mais do que nunca, o campeonato em aberto, com Benfica e FC Porto separados por um ponto apenas.

Mas o planeta Terra, infelizmente não está imune a umas quantas bestas quadradas, que usam os estádios de futebol como palco para a sua bestice. Portanto, mais do que o jogo que relança definitivamente a liga, o V. Guimarães - FC Porto fica para a história como o jogo em que um futebolista saiu do relvado depois de ser presenteado por um chorrilho de insultos racistas por gente que, se o futebol português fosse uma coisa a sério, não entrava mais num estádio de futebol.

O jogo não foi interrompido, não houve um anúncio na instalação sonora, como dizem as recomendações da FIFA e UEFA. Nada.

Isto agora, aposto já aqui e espero só estar muito enganada, vai seguir o seu percurso normal num futebol em que é raro algum clube assumir responsabilidades pelo mau comportamento dos seus adeptos: provavelmente o V. Guimarães verá o seu estádio interditado, mas depois o processo vai entrará no never ending vórtex burocrático dos recursos atrás de recursos. No final, nada acontecerá. Espero estar enganada.

Enquanto a ignomínia não tomou conta do V. Guimarães - FC Porto, que não foi o jogo que abriu as portas aos racismo no futebol português, foi só o jogo em que ele foi mais visível, o encontro estava aberto. O FC Porto entrou muito forte, nos primeiros minutos praticamente não deixou a equipa da casa tocar na bola - aliás, o Vitória não teve qualquer ação com bola no último terço nos primeiros 15 minutos.

MIGUEL RIOPA/Getty

Pressionante sem bola, com ela o FC Porto mostrava também dinâmica no ataque e foi num lance de entendimento pela direita que nasceu o primeiro golo. Cruzamento de Zé Luís e remate seco de Sérgio Oliveira na área. A bola bateu na barra e de ricochete nas costas de Douglas, que acabou por fazer um auto-golo infeliz.

A reação do V. Guimarães apareceu a partir dos tais 15 minutos: em duas, três jogadas em sucessão, a equipa da casa mudou a cara do jogo. Primeiro foi Edwards a falhar de forma incrível o empate, com Marcano a tirar a bola em cima da linha. No minuto seguinte Pêpê rematou de longe, para defesa a apertada de Marchesin. E pouco depois foi Bruno Duarte a aparecer na grande área com muito perigo. No entanto, o brasileiro estava em posição irregular.

O jogo equilibraría até ao intervalo e no regresso para a 2.ª parte foi a vez do V. Guimarães entrar melhor. Aos 49’, numa jogada que começou nas mãos de Douglas, Ola John aproveitou primeiro o erro de Uribe, correu meio campo e depois com a pressão de três jogadores do FC Porto ainda conseguiu sacar um cruzamento para o voo de Bruno Duarte, que fez o empate.

Continuou por cima o V. Guimarães, mas quem marcou foi o FC Porto. Aos 60’, Mbemba lançou desde a linha defensiva para a desmarcação de Marega. O maliano não acertou a receção, mas o ressalto em Venâncio deixou-lhe a bola mesmo a jeito. Depois, com classe, picou por cima de Douglas.

Nos festejos, Marega levou de tudo em cima, desde insultos a cadeiras. Pensar-se-ia que tudo tinha começado ali, mas não. De acordo com Sérgio Conceição, desde o aquecimento que o avançado do FC Porto havia sido insultado pelos adeptos da casa. Dez minutos depois do golo, Marega pediu mesmo para sair.

O que aconteceu a partir daí já pouco interessa por isso resume-se num par de linhas: o jogo ficou partido, Corona podia ter resolvido o jogo aos 82’ e já nos descontos Florent este perto do empate.

Com a vitória, o FC Porto ficou a 1 ponto do Benfica. Devia ser motivo de alegria para jogadores e adeptos da equipa. Mas não há volta a dar: este domingo perdemos todos.