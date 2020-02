Marega critica adeptos e árbitro: “Agradeço aos árbitros por não me defenderem e por me terem dado um amarelo porque defendo a minha cor"

Moussa Marega utilizou as redes sociais para mostrar a sua indignação após as lamentáveis cenas que acontecem no Estádio D. Afonso Henriques. O avançado maliano recebeu insultos racistas e critica adeptos e também o árbitro da partida.

"Gostaria apenas de dizer a esses idiotas que vêm ao estádio fazer gritos racistas... vão-se f****. E também agradeço aos árbitros por não me defenderem e por me terem dado um cartão amarelo porque defendo a minha cor de pele. Espero nunca mais encontrá-lo num campo de futebol. Você é uma vergonha!", escreveu o maliano, que deixou o campo aos 70 minutos de jogo.