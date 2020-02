O treinador do FC Porto mostrou-se hoje "indignado" e classificou de "lamentável" o tratamento que Marega teve no jogo com o Vitória de Guimarães, da I Liga de futebol, em que terá sido alvo que cânticos racistas.

"Quando acontece algo desse género, o jogo passa para segundo plano. Estamos completamente indignados. Sei bem da paixão que existe aqui em Guimarães pelo clube, mas sei que a maior parte dos adeptos não se revê naquilo que sucedeu com um pequeno grupo de adeptos a insultar o Marega desde o aquecimento. Nós somos uma família, independentemente da nacionalidade, altura, cor do cabelo, cor da pele. Somos humanos, merecemos respeito e o que se passou hoje aqui foi lamentável", afirmou Sérgio Conceição em declarações à Sport TV.

Em Guimarães, em jogo da 21.ª jornada, numa altura em os 'dragões' já venciam por 2-1 (resultado final), o jogador maliano saiu do relvado, enquanto os colegas o tentavam demover. Mas, Marega estava irredutível na decisão, apontando para as bancadas e apontando o polegar para baixo.