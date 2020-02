No final do jogo, aos jornalistas, Sérgio Conceição analisou a derrota em Leverkusen, dispondo-se a comentar o penálti defendido por Marchesin e posteriormente repetido, porque o árbitrou considerou existirem irregularidades. Nesse momento, aconteceu o 2-0.

“Entrámos bem na segunda parte, eles não tinham chegado ainda à baliza. O penálti nasceu de uma bola longa, uma má abordagem nossa e sofremos o penálti. Depois do Marchesin ter defendido, foi repetido. Bom, ainda não vi o lance, não sei se não é por não estar na linha. Não sei se o atacante não parou antes de bater a bola e se é permitido ou não. Não me lembro de mandarem repetir um penálti por causa disto mas não vi o lance ainda. Mais importante é realçar que a equipa teve personalidade e carácter. Podíamos ter sido mais eficazes e saíamos daqui com outro resultado."