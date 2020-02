“Estamos habituados a apanhar adversários que mudam a forma de jogar contra nós”

A dificuldade

Foi um jogo difícil. Apanhamos sempre adversários difíceis, que mudam a dinâmica que têm. Hoje, jogaram de forma diferente, com uma equipa bastante alta, defensivamente muito atenta e consistente. Na primeira parte, tivemos quatro ou cinco oportunidades para marcar - e quando isso acontece, neste tipo de jogos, as coisas ficam diferentes. Mas não conseguimos. Na segunda-parte, criámos situações para definir melhor. Mas o espaço apareceu, marcámos, ganhámos, o mérito é só dos jogadores.

Nakajima

No início do jogo não se fala de frescura física. Estamos habituados a jogar de três em três dias, era o que era. A ação defensiva do Portimonense é que nos estava a limitar, fomos surpreendidos pelo processo defensivo. Usámos bem a largura, mas faltou-nos o jogo interior. A entrada do Nakajima foi para isso. E o Zé Luís também foi útil para o jogo áereo. Talvez tivesse faltado alguma mobilidade.

A liderança à condição

A equipa quer muito ganhar e quer muito estar em primeiro lugar em maio. É sempre melhor estar na frente. Não dependemos de nós, mas fizemos o nosso trabalho. Conquistámos os três pontos e isso é que é importante.