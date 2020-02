Piorar uma dor de cabeça com uma aspirina

Por estes dias, o FC Porto é uma equipa de contrassensos. Dentro de portas, uma vitória frente ao Benfica e mais umas ajudinhas da equipa de Bruno Lage permitem aos dragões estar numa posição que, há uma mão cheia de semanas, parecia senão impensável, pelo menos complicada: estar bem dentro da luta pelo título.

Mas este súbito renascer na tabela parece como que um fogacho quando a equipa está em campo, um espasmo que tanto vem como vai e nunca se materializa verdadeiramente. No último fim de semana, o FC Porto viu-se e desejou-se para bater o Portimonense e só ganhou com um momento de inspiração à bruta de Alex Telles, lateral que também é o melhor marcador da equipa da Liga - e aqui deixo-vos mais um contrassenso.

E pelo meio, aconteceu Liga Europa e na Liga Europa o FC Porto simplesmente não teve pedalada. O golo trazido da derrota por 2-1 em Leverkusen era um golo de esperança, porque no Dragão só seria preciso marcar por uma vez e defender bem, mas quando o golo do FC Porto apareceu esta noite já era demasiado tarde, porque o Leverkusen, entretanto, já tinha marcado três.

O Leverkusen é uma boa equipa equipa, com alguns jovens de grande talento (Havertz então é uma maravilha), mas dificilmente poderemos dizer que, fazendo as contas e noves fora, a diferença entre os alemães e o FC Porto é este agregado pesado de 5-2. Posto isto: o FC Porto não perdeu porque o Leverkusen é um bicho-papão, uma daquelas equipas alemãs mandonas, a quem nós, pequenitos portugueses, nunca teríamos hipóteses de ganhar. O FC Porto perdeu porque falhou muito, defendeu mal e foi, quase sempre, incipiente no ataque.

Porque uma equipa que está em desvantagem numa eliminatória a duas mãos não pode falhar constantemente os lances de profundidade frente a uma equipa que chegou ao Dragão pronto para jogar na expectativa. Foi assim que apareceu o primeiro golo do Leverkusen, logo aos 10’, por Alario, após grande cavalgada de Havertz e abertura de Demirbay. E foi assim que, no arranque da 2.ª parte, os alemães chegaram rapidamente ao 3-0, numa altura em que o FC Porto ainda colocava as suas peças num novo sistema com três centrais.

Aos 50’, novo ataque rápido, defesa do FC Porto apanhada em falso nas costas e Demirbay a rematar para golo num lance em que, num primeiro momento, Marchesín ainda saiu bem aos pés de Diaby antes da sobra chegar aos pés do internacional alemão.

Sete minutos depois, um lance não muito diferente, um golo feito em meia dúzia de toques desde a área do Leverkusen: Diaby mais uma vez apareceu isolado, perdeu mais uma vez o duelo com Marchesin e mais uma vez a sobra foi para os alemães, com Havertz a fazer o 3-0.

O tal golo do FC Porto que serviria para passar - em circunstâncias ideais, claro - apareceu aos 66’, numa bela e poderosa cabeçada de Marega, quando tudo já parecia invariavelmente perdido. A partir daí os dragões foram os donos da bola, mas ser o dono da bola nem sempre significa tratá-la bem.

Temos muito a agradecer a certa companhia farmacêutica dona do Bayer Leverkusen que ao longo destes anos nos tem arrancado muitas dores de cabeça com aquela rodinha branca que se dissolve em água, mas o FC Porto parece ter optado pelo contrário: resolveu piorar uma dor de cabeça com uma aspirina.