José Fernando Rio anuncia candidatura à presidência do FC Porto

É um momento histórico naquilo que é o habitual processo eleitoral do FC Porto: José Nuno Pinto da Costa vai ter rival nas próximas eleições do clube. José Fernando Rio anunciou este domingo à noite na RTP que avança com um candidatura à liderança do FC Porto com o objetivo de “devolver a hegemonia” aos azuis e brancos.

José Fernando Rio justificou a sua decisão com o facto de o clube estar numa delicada situação financeira, que se soma ao facto de o Benfica se ter tornado dominante no futebol português.

O anúncio desta candidatura surge no mesmo fim de semana em que se soube que o FC Porto voltou a apresentar resultados negativos: o primeiro semestre desportivo de 2019/2020 terminou com um prejuízo financeiro de €51,8 milhões.

O clube justificou os prejuízos com a eliminação da Liga dos Campeões e com a decisão de não vender jogadores no mercado de inverno para “a equipa não perder competitividade”.