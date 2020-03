Zé Luís fora da visita do FC Porto aos Açores

O avançado cabo-verdiano Zé Luís ficou de fora da comitiva do FC Porto que viajou este domingo para os Açores, onde na segunda-feira os 'dragões' defrontam o Santa Clara, para a 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Zé Luís não participou no treino que o FC Porto realizou hoje no centro de estágios do Olival, limitando-se a fazer "tratamento a mialgia de esforço na face posterior esquerda", segundo informou o clube portista no sítio oficial na Internet.

Além do avançado cabo-verdiano, também Vítor Ferreira e Luis Díaz não integram as opções do treinador Sérgio Conceição, uma vez que se mantêm a fazer tratamento às respetivas lesões.

Por outro lado, o 'capitão' Danilo é um dos 21 nomes que figuram na comitiva 'azul e branca' que viajou para os Açores, depois de ter falhado os dois últimos jogos, com o Portimonense e o Bayer Leverkusen, para a Liga Europa.

O FC Porto, segundo classificado da I Liga, com 56 pontos, defronta o Santa Clara, nono, com 29, na segunda-feira, a partir das 18:30 locais (19:30 em Lisboa).

Lista de convocados

- Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Mouhamed Mbaye.

- Defesas: Pepe, Diogo Leite, Marcano, Mbemba, Wilson Manafá e Alex Telles.

- Médios: Danilo, Uribe, Sérgio Oliveira, Loum, Otávio, Romário Baró, Corona e Nakajima.

- Avançados: Marega, Soares, Aboubakar e Fábio Silva.