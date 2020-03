Sérgio Conceição: “O futebol português é uma selvajaria”

OS SELVAGENS

"Hoje em dia é difícil lidar com tudo aquilo que gravita em torno do futebol. São as redes sociais, algumas pessoas mal-intencionadas que através da imprensa tentam criar confusão. Às vezes as pessoas não têm respeito. Tenho vivido alguns momentos difíceis ao longo dos últimos anos e só com uma grande família e grandes princípios que os meus pais me passaram é que conseguimos ultrapassar algumas coisas. O futebol é uma selvajaria".



O JOGO

"Sabíamos que era um jogo difícil, frente a uma equipa que tem qualidade individual, uma boa dinâmica coletiva e é muito bem orientada. Nos últimos jogos o Santa Clara tinha jogado com losango no meio-campo e era importante dar velocidade nos corredores para conseguir variações e explorar o lado contrário. Penso que fizemos isso bem e o primeiro golo é prova disso. Não foi espetacular, mas foi de entrega de determinação, com grande espírito."



URIBE

"Estava com dores na face posterior da coxa, achámos por bem não arriscar e não foi aquecer. Há jogadores com alguma fadiga, hoje era importante ter laterais que se projetassem bem, como o Manafá. Temos de fazer essa gestão."